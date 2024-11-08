Цены на железнодорожные билеты вырастут в России с 1 декабря

РЖД повысит цены на пассажирские и грузовые перевозки с 1 декабря

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) добилось индексации стоимости билетов как на пассажирские, так и на грузовые перевозки в 2025 году. Цены на услуги вырастут с 1 декабря 2024 года, пишет «Коммерсант» .

Уже с 1 декабря тарифы на грузовые перевозки повысятся на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%. Ряд других тарифов, в том числе по перевозке контейнеров и строительных грузов, также увеличится, но повышение не коснется перевозок нефтепродуктов. С началом календарной зимы в тарифах железнодорожного перевозчика будут учитывать промышленную инфляцию.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект индексации железнодорожных тарифов, все произойдет одномоментно. При этом в индексацию грузовых перевозок включат целевые надбавки: 1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% — на капремонт и 1% — на транспортную безопасность.

В РЖД заявили, что должны повысить тарифы в рамках обязательной инвестиционной программы на 2025 год.

Ранее сообщалось, что РЖД намерены заботиться о новых сотрудниках. Машинистам и помощникам машинистов будут выплачивать подъемные средства.