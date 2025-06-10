Россияне вполне могут ожидать дальнейшего падения цен на вторичном авторынке, хотя темпы этого снижения могут варьироваться, заявила РИАМО генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Ключевым драйвером майского снижения цен (на 20 тыс. руб. для иномарок, исключая китайские) стал рост объема предложения подержанных автомобилей не старше 15 лет. Увеличение количества доступных машин на рынке создает естественное давление на цены в сторону их уменьшения, поскольку продавцам приходится конкурировать за покупателей, отмечает эксперт.

Интересно, что снижение цен в мае затронуло все основные категории иномарок, причем в различных регионах, что указывает на общероссийский тренд. Снижение цен на конкретные популярные модели (Exeed LX -4%, RAM 1500 -3.5% и др.) также подтверждает эту тенденцию, добавляет Франк.

«Стабильные, хотя и не растущие, продажи новых автомобилей в начале июня (около 23,5 тыс. за неделю) и рост доли китайских машин на вторичном рынке (с 5% до 8%) создают дополнительную конкуренцию для продавцов подержанных иномарок. Покупатели имеют больше вариантов, включая новые авто и относительно недорогие подержанные китайские модели, что ограничивает потенциал роста или поддержания высоких цен на „традиционные“ подержанные иномарки», — прокомментировала автоэксперт.

Также нужно учитывать, что часть покупателей новых авто откладывает покупку в ожидании снижения ставок ЦБ и это косвенно указывает на общую осторожность на рынке, которая может распространяться и на вторичный рынок, сдерживая спрос и способствуя сохранению или усилению давления на цены со стороны предложения.

«Точную величину дальнейшего снижения предсказать сложно. Однако текущая динамика (ежемесячное снижение на десятки тысяч рублей, процентное снижение в диапазоне 1,5-6% за месяц/год по разным категориям и 3-4,5% в регионах) позволяет ожидать, что тренд продолжится, хотя его интенсивность может колебаться в зависимости от конкретного сегмента, марки, модели и региона. Рост предложения остается основным фактором, который будет определять масштаб снижения в ближайшей перспективе», — резюмировала Франк.