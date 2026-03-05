Цены на BMW и Mercedes могут вырасти на 25–40% из-за утильсбора

Стоимость BMW и Mercedes значительно выросла с конца прошлого года. Однако автодилеры прогнозируют, что с введением нового утильсбора цена вырастет еще 25–40%, сообщает Baza .

С 1 апреля частный ввоз машин из ЕАЭС будет считаться коммерческим, поэтому граждане России больше не смогут экономить на низких пошлинах. Например, поставку BMW X5 в М‑пакете в декабре можно найти за 15,8 млн рублей, в январе цена уже составила 17,1 млн рублей, а после 1 апреля достигнет 20,7 млн рублей.

Брокеры считают, что существует вариант сэкономить несколько миллионов на ввозе машин из Китая, где выпускают удлиненные модели для внутреннего рынка. Тот же BMW X5 в Китае стоит 10,5 млн рублей. После 1 апреля стоимость машины с ввозом через РФ составит 14 млн рублей. Минус этого варианта приобретения автомобиля — ждать транспорт придется 7–8 месяцев.

Ситуации с Mercedes еще сложнее. C‑Class вовсе покидает российский рынок, так как цена на эти машины почти сравнялась с E‑Class. Поэтому ввозить эту серию в Россию перестало быть выгодным. В этом году особый упор сделают на Mercedes‑Benz E 300 стоимостью 9,5–10,5 млн рублей.

В материале РИАМО рассказываем, как будут рассчитывать утильсбор с 1 апреля 2026 года, для чего вводятся новые изменения и как это скажется на стоимости автомобилей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.