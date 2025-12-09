Цены на авиабилеты в России резко выросли перед Новым годом

Стоимость авиабилетов по России на новогодние праздники увеличилась в среднем на 71%, что лишило многие семьи возможности путешествовать во время каникул, сообщает «Царьград» .

Резкий рост цен на авиабилеты по России в период новогодних каникул стал серьезной проблемой для тысяч семей. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость билетов на 1 января 2026 года выросла в среднем на 71,4% по сравнению с декабрем. На популярных направлениях цены увеличились в 1,5–3 раза: перелет из Москвы в Сочи подорожал на 222%, а из Казани в Минеральные Воды — на 249%.

Эксперты отмечают, что официальные заявления перевозчиков и регуляторов ограничиваются формулировками о «динамике тарифов», однако причины столь резкого подорожания не раскрываются. Представители отрасли не объясняют, кто именно принимает решения о повышении цен и на каком основании.

Общественный деятель Олег Царев назвал сложившуюся ситуацию издевательством над людьми.

«Считаю, что такие цены на билеты на юг России — это настоящее издевательство над людьми. Получается, чтобы добраться до курортов Краснодарского края или Крыма, отдохнуть и поправить здоровье, семьям придется заплатить столько же, сколько за сам отдых», — отметил Царев.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку схем, при которых аэропорты Сочи, Калининграда и Екатеринбурга незаконно взимали плату с авиакомпаний, что приводило к дополнительному росту цен для пассажиров. Эксперты надеются, что это станет первым шагом к наведению порядка на рынке авиаперевозок.