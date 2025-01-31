Центробанк выступил против двух новых инициатив по ОСАГО

Два новых законопроекта по ОСАГО не нашли поддержки в Центробанке (ЦБ). Банк РФ считает, что на данный момент нет оснований для расширения списка компенсаций, а рост выплат может повлиять на стоимость ОСАГО для 44 млн автовладельцев, пишет газета «Ведомости» .

Представитель Центробанка выразил обеспокоенность двумя новыми законопроектами в сфере автострахования. По мнению регулятора, повышение страховых лимитов может существенно ударить по кошельку 44 миллионов владельцев автомобилей.

ЦБ также раскритиковал идею о возмещении ущерба в случаях, когда виновник ДТП не имеет страхового полиса. Регулятор считает, что подобные изменения приведут к нарушению принципов справедливого формирования цен и неизбежному удорожанию страховых полисов в текущей экономической ситуации.

В конце прошлого года депутат ЛДПР Ярослав Нилов инициировал два изменения в систему ОСАГО. В настоящее время только один из законопроектов находится на рассмотрении в думском комитете по финансовому рынку. Он предусматривает существенное повышение страховых лимитов: за ущерб здоровью и жизни сумма может вырасти с 500 до 650 тысяч рублей, а за имущественный ущерб — с 400 до 520 тысяч рублей.

Второй законопроект, пока не представленный в Госдуму, призван расширить права пострадавших в ДТП. Согласно действующим нормам, если у виновника аварии нет полиса ОСАГО, компенсацию можно получить только при нанесении вреда жизни или здоровью. Новая инициатива предполагает право на компенсационные выплаты и в других случаях.