«Центральная ППК» совместно с МЖД обновят освещение на 55 подмосковных станциях до конца года

До конца года «Центральная ППК» совместно с МЖД проведут масштабную работу по установке современного освещения на 55 объектах пассажирской инфраструктуры в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

К обновлению наружного освещения приступят уже этим летом. Специалисты ЦППК установят на станциях светильники мощностью не менее 40 Вт, которые выдают световой поток от 5 900 люмен. Их рабочий ресурс составляет не менее 50 тыс. часов. Такие светильники установлены на всех станциях, где ЦППК проводит капитальный ремонт.

Всего работы по установке современного светодиодного освещения пройдут на 55 станциях и остановочных пунктах Курского, Казанского, Горьковского, Павелецкого, Ярославского, Савеловского, Белорусского направлений и БМО, а также на вокзале и привокзальной площади у станции Домодедово, на мостах у станций Стройка, Горенки, Балашиха, Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.