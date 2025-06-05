«Центральная ППК» провела тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении

«Центральная ППК» совместно с Дептрансом Москвы и РЖД продолжают подготовку к обновлению подвижного состава на Ярославском направлении. В среду, 4 июня, поезд «Иволга 4.0» проехал по маршруту от Ярославского вокзала до Сергиева Посада и в обратном направлении для проверки готовности инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

Поездка проводилась без пассажиров вне часа пик. Состав отправился из Москвы в 11:03 и прибыл в Сергиев Посад в 12:20, в обратном направлении он начал движение в 15:12 и вернулся на Ярославский вокзал в 16:38. Составом управляла высококвалифицированная локомотивная бригада ЦППК.

Поезда «Иволга» отличаются плавностью хода и низким уровнем шума, повышенным уровнем комфорта и современным дизайном. В них предусмотрены широкие дверные проемы для удобства посадки и высадки пассажиров, а также просторные салоны с мягкими сиденьями, оборудованными USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, в вагонах установлены системы климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: «Центральная ППК», МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.