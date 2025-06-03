«Центральная ППК» подготовила 3 800 вагонов к работе в летний период

«Центральная ППК» завершила сезонный комиссионный осмотр более 350 собственных и арендованных составов. Подготовку к работе в летний период прошли «Иволги» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, ЭД4М, РА-3 и другие поезда. Особое внимание уделялось проверке систем кондиционирования и климат-контроля, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты провели полную очистку кондиционеров, а где это было необходимо — и промывку теплообменных аппаратов специальным раствором с чистой водой. Они также проверили исправность электрической части и заземления, надежность крепления аппаратов и проводов. В поездах ЭП2Д и ЭП2ДМ при обслуживании установок обеззараживания воздуха проведена ревизия всех элементов данной системы.

«Центральная ППК» обслуживает климатические системы не только в рамках сезонной подготовки. Замена фильтров в поездах проводится регулярно через каждые 48 тыс. км пробега, то есть в среднем раз в три месяца. Диагностические работы затронули механическое оборудование, электрику и контрольно-измерительные приборы, системы торможения, освещения, оповещения и связи «пассажир-машинист».

Мероприятия по подготовке к лету прошли все поезда, которые эксплуатируются на данный момент. Поезда, находящиеся на текущем или капитальном ремонте, также прошли проверку в плановом порядке в рамках указанных работ. Остальной арендованный подвижной состав находится на контроле РЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.