«Центральная ППК» ожидает поставку более 30 поездов «Иволга 4.0» до конца года

«Центральная ППК» совместно с Дептрансом Москвы продолжает обновление подвижного состава. До конца года ожидается поступление более 30 составов «Иволга 4.0», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поставка поездов «Иволга» четвертого поколения позволит полностью обновить подвижной состав на диаметральных маршрутах МЦД-4.

Также в этом году запланирован старт обновления парка на Ярославском направлении — там уже проводятся тестовые поездки современных поездов, в ходе которых проверяется готовность инфраструктуры к приему подвижного состава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.