«Центральная ППК» назначит дополнительные дачные поезда с наступлением тепла

С наступлением теплого сезона «Центральная ППК» совместно с Московской железной дорогой вносит изменения в график движения и назначает дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 30 марта увеличится число поездов, которые будут следовать в рабочее время на Ярославском и Павелецком направлениях с остановками на Тайнинской, Перловской, Дербеневской, Чертаново и Булатниково — это позволит сократить интервалы между рейсами в дневное время суток.

Кроме того, назначено 24 дополнительных пригородных поезда. 17 из них начнут курсировать с 30 марта, четыре — с 5 апреля, два — с 26 апреля и еще один — с 27 апреля. Ряд поездов назначен вместо более коротких маршрутов.

На Казанском направлении с 30 марта по 25 октября по субботам:

№ 7193В Куровская — Москва (Казанский вокзал)

№ 7194В Москва (Казанский вокзал) — Черусти с 27 апреля по 28 сентября по воскресеньям:

№ 7051В Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал)

с 30 марта по 25 октября по выходным дням:

№ 6016В Голутвин — Рязань-1

№ 6007В Рязань-1 — Голутвин

На Павелецком направлении с 30 марта по 25 октября по выходным дням:

№ 6991, № 6993 сообщением Москва (Павелецкий вокзал) — Яганово

№ 6992, № 6994 сообщением Яганово — Москва (Павелецкий вокзал)

будут курсировать круглогодично:

№ 6681 Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово

№ 6682 сообщением Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал).

На Большом кольце (БМО) с 30 марта по 25 октября по выходным дням:

№ 6875 сообщением Бекасово 1 — Детково

№ 6975 сообщением Детково — Михнево

с 30 марта по 25 октября по воскресеньям:

№ 6366В Воскресенск — Егорьевск II

№ 6365В Егорьевск II — Воскресенск

На Киевском направлении с 30 марта по 25 октября по выходным дням:

№ 6383 Москва (Киевский вокзал) — Малоярославец

№ 6384 Малоярославец — Москва (Киевский вокзал)

с 30 марта будет курсировать ежедневно:

№ 6147/6148 Кресты — Калуга-1

В Калужской области с 5 апреля по 25 октября по выходным дням:

№ 6772 Калуга-1 — Ферзиково

№ 6773 Ферзиково — Калуга-1

№ 6775 Ферзиково — Калуга-1

№ 6776 Калуга-1 — Ферзиково

На Горьковском направлении с 26 апреля по 20 сентября по субботам:

№ 7083/7084 сообщением Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир

№ 7103 Железнодорожная — Москва (Площадь трех вокзалов)

Некоторым составам назначены дополнительные остановки и пересадки. Изменен порядок следования пригородных поездов сообщением Солнечная — Новопеределкино, а также период курсирования поездов МЦД-3.