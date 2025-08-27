«Центральная ППК» напоминает о правилах использования социальных карт обучающихся

Для проезда по социальным картам обучающихся с оформленными на них городскими абонементами в поездах МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород» их необходимо валидировать дважды — при входе и выходе. С 1 сентября при несоблюдении правил валидации действие городского абонемента будет приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

Данное правило действует для обучающихся из любого региона, имеющих социальные карты с правом проезда. При отсутствии валидации на вход социальная карта на выход не сработает, обучающемуся необходимо будет оформить разовый проездной документ в БПА или кассе на выходе со станции.

При отсутствии валидации на выход действие городского абонемента на социальной карте обучающегося будет приостановлено. Возобновить действие городского абонемента можно будет бесплатно при обращении в кассу. Соблюдение правил валидации поможет сэкономить время в поездке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.