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«Центральная ППК» начала тестовые поездки ЭП2Д на Ярославском направлении

В среду начались тестовые поездки поезда ЭП2Д на Ярославском направлении. Состав курсирует без пассажиров в ночное и дневное время вне часа пик. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Тестовая поездка позволит убедиться в готовности инфраструктуры, в том числе платформ и устройств энергоснабжения, принимать новые составы.

Современные поезда начнут заменять арендованные составы ранних серий уже в мае. Тестовые поездки проводятся совместно с Дептрансом Москвы и РЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.