«Центральная ППК» до 2 апреля ввела компенсационные автобусы на Рижском направлении
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До 2 апреля скорректирован график движения пригородных поездов на Рижском направлении. В связи с этим «Центральная ППК» назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
От станции ж/д вокзала Шаховской отправлением в 3:40 с остановками:
- 3:52 — Стариково,
- 3:56 — Зденежье,
- 4:00 — Назарьево,
- 4:02 — Автобусная остановка «Дачи»,
- 4:05 — Афанасово,
- 4:08 — Сады «Малахит»,
- 4:10 — Зубово,
- 4:45 — Станция Румянцево.
Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.