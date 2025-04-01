«Центральная ППК» до 2 апреля ввела компенсационные автобусы на Рижском направлении

До 2 апреля скорректирован график движения пригородных поездов на Рижском направлении. В связи с этим «Центральная ППК» назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От станции ж/д вокзала Шаховской отправлением в 3:40 с остановками:

3:52 — Стариково,

3:56 — Зденежье,

4:00 — Назарьево,

4:02 — Автобусная остановка «Дачи»,

4:05 — Афанасово,

4:08 — Сады «Малахит»,

4:10 — Зубово,

4:45 — Станция Румянцево.

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.