Центр столицы перекроют из-за репетиции парада Победы

В понедельник из-за временных перекрытий привычные маршруты могут оказаться недоступными, а объездные пути — загружены, сообщает пресс-служба Дептранса.

Москвичам и гостям города во второй половине дня для поездок в центр в пределах ТТК рекомендовали пользоваться метро.

С 16:30 до конца мероприятия временно закроют для транспорта улицы Варварку, Садовническую, Балчуг, Ильинку, Болотную и Солянку, а также Москворецкую, Гончарную, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую и Раушскую набережные.

Еще в это же время закроют переулки Фалеевский, Ветошный, 1-й и 2-й Раушский, Старую и Болотную площади, Большой Москворецкий мост и Китайгородский проезд.

С 00:01 4 мая по 03:00 5 мая будут недоступны некоторые парковки на улицах Ильинка, Солянка, Котельнической и Гончарной набережных.

С 14:50 до конца мероприятия изменятся маршруты общественного наземного транспорта в центре Москвы.

В Москве 4 мая проведут репетицию парада Победы на Красной площади. Само мероприятие пройдет 9 мая.

