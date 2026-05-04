Центр столицы перекроют из-за репетиции парада Победы
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
В понедельник из-за временных перекрытий привычные маршруты могут оказаться недоступными, а объездные пути — загружены, сообщает пресс-служба Дептранса.
Москвичам и гостям города во второй половине дня для поездок в центр в пределах ТТК рекомендовали пользоваться метро.
С 16:30 до конца мероприятия временно закроют для транспорта улицы Варварку, Садовническую, Балчуг, Ильинку, Болотную и Солянку, а также Москворецкую, Гончарную, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую и Раушскую набережные.
Еще в это же время закроют переулки Фалеевский, Ветошный, 1-й и 2-й Раушский, Старую и Болотную площади, Большой Москворецкий мост и Китайгородский проезд.
С 00:01 4 мая по 03:00 5 мая будут недоступны некоторые парковки на улицах Ильинка, Солянка, Котельнической и Гончарной набережных.
С 14:50 до конца мероприятия изменятся маршруты общественного наземного транспорта в центре Москвы.
В Москве 4 мая проведут репетицию парада Победы на Красной площади. Само мероприятие пройдет 9 мая.
