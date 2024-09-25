Цена на новый электромобиль Lada e-Largus стартует с 2,99 млн рублей

В среду «АвтоВАЗ» запустил на заводе в Ижевске производство электромобилей Lada e-Largus. В них установлена российская батарея глубокой локализации, сообщает РИА Новости .

Президент автопроизводителя Максим Соколов заявил, что до конца года с конвейера сойдет несколько десятков электрокаров данной модели.

«Дальнейшие объемы производства будут целиком и полностью зависеть от спроса на электромобили, развития зарядной инфраструктуры в регионах и фокусировки мер государственного стимулирования на поддержке покупателей по-настоящему локализованных электромобилей», — заявил Соколов.

По его словам, цена на Lada e-Largus стартует от 2,99 млн рублей за базовую комплектацию фургона. В стоимости учтены субсидии для тех, кто приобретает электромобили.

Был представлен 5-местный универсал с запасом хода около 400 км и разгоном до 100 км/ч менее чем за 10 секунд. Как уверяет производитель, автомобиль полностью приспособлен к эксплуатации в суровом климате российских регионов.

В дальнейшем в линейке появятся как пассажирские, так и коммерческие модификации с разными батареями и различной грузоподъемностью.

О том, когда стартуют продажи нового e-Largus, на «АвтоВАЗе» сообщат позднее.