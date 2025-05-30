Тротуар на Дорожном проезде в Раменском обновят к июлю

Дорожные службы Раменского округа приступили к обновлению тротуара на Дорожном проезде. Работы ведутся по просьбам местных жителей и должны завершиться в начале июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтом тротуара площадью 810 кв. м занимается подрядная организация ОАО «Раменское дорожное ремонтно-строительное управление». Ход работ проинспектировал глава округа Эдуард Малышев.

По словам директора МКУ «Раменские автомобильные дороги» Дмитрия Соколова, после обустройства тротуара дорожники приступят к ремонту самой автомобильной дороги протяженностью 1170 метров.

«Данная дорога не ремонтировалась давно и была вся в заплатках, а трафик по ней увеличился», — отметил он.

Ремонтные работы стартовали 26 мая. Согласно графику, они должны завершиться 3 июля, однако благоприятные погодные условия могут позволить закончить раньше намеченного срока.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.