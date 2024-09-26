Троллейбусы Химок перевезли порядка 300 тыс пассажиров с начала сентября

В городском округе Химки с начала осени поездки на троллейбусах совершили почти 300 тысяч пассажиров. Традиционно самым популярным стал маршрут № 202 «улица Дружбы — метро Планерная». Он перевез более 128 тысяч человек., сообщает пресс-служба администрации горокруга

«Ежедневно на троллейбусах совершают поездки тысячи химчан. Этим видом общественного транспорта ежегодно пользуются свыше четырех миллионов пассажиров. Это стало возможно благодаря слаженной работе всех сотрудников нашего предприятия», — рассказал директор МП «Химкиэлектротранс», муниципальный депутат Александр Васильев.

Кроме того, в округе действуют еще два маршрута. Это № 203 «стадион Родина — метро Планерная» и № 1 «улица Дружбы — стадион Родина». Суммарно с начала сентября троллейбусы, следующие по этим маршрутам, перевезли свыше 160 тысяч пассажиров.

Химки — первый город Подмосковья, в котором было запущено регулярное троллейбусное движение. Это произошло 24 апреля 1997 года. На протяжении 27 лет предприятие «Химкиэлектротранс» ежедневно создает комфортные и безопасные условия для своих пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.