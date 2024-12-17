сегодня в 13:15

Три светофора установили у новой школы в подмосковном поселке

Вблизи новой школы в поселке городского типа Голубое городского округа Солнечногорск установили дорожные ограждения и три пешеходных светофора типа Т.7. Это обеспечит дополнительную безопасность дорожного движения для школьников и их родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светофор типа Т.7 используют для привлечения внимания водителей на пешеходных переходах.

Специалисты поставили порядка 300 погонных метров ограждения и установили три светофора Т.7, чтобы дети могли безопасно ходить в школу и выходить из нее. Работы вели за счет средств бюджета городского округа.

Школу на 1 375 мест открыли в Голубом 2 сентября. Она стала самым большим и технологичным образовательным учреждением в округе. Ее построили по президентскому проекту «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.