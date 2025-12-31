Три раза возвращали в Пулково: пассажиры 44 часа не могут вылететь из Петербурга

Пассажиры 44 часа не могут вылететь из Петербурга в Калининград

Из петербургского аэропорта Пулково пассажиры Nordwind с 29 декабря не могут вылететь в Калининград, задержка составляет более 44 часов, сообщает «Осторожно, новости» .

Рейс N4-283 не может приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды, поэтому он возвращается в Петербург.

«После второго возвращения рейса людям только через 7 часов со скрипом предоставили гостиницу. Но спустя 8 часов снова оставили брошенными в аэропорту Пулково. Время вылета переносили уже 9 раз», — пожаловались путешественники.

По их словам, пассажиры прождали рейса всю ночь, а когда взлетели, то через 1,5 часа после фактической посадки лайнер опять вернулся в Петербург. Это было уже в третий раз.

Из-за сложившийся ситуации клиенты Nordwind стали сами изучать и обмениваться информацией о непогоду и прилетевших в Калининград рейсах других авиакомпаний.

«Воды с 29 декабря нам не предоставили. Дали два раза ваучер на 500 рублей. Только со скандалом выдали гостиницу», — отметили пассажиры.

При этом в Храброве наблюдаются сложные погодные условия. там задержано много рейсов. Но часть самолетов успешно прибывает в город. Как уточнили пассажиры, им бортпроводники объясняли, что у авиакомпании повышенные требования к безопасности, поэтому самолет не смог сесть три раза. Недовольные записывают обращения с жалобами на Nordwind, а еще они подали жалобы в транспортную прокуратуру.

