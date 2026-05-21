Дзен и News Media Holding запустят проект Mash Money

Дзен и News Media Holding договорились о партнерстве на ЦИПР-2026 и будут совместно развивать финансовое медиа Mash Money на платформе.

Соглашение подписали генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов и управляющий директор Дзена Александр Толокольников. Проект Mash Money станет эксклюзивно развиваться на платформе.

News Media Holding будет публиковать оригинальный экономический контент, а Дзен обеспечит его дистрибуцию. На главной странице dzen.ru появится специальный раздел Mash Money, что позволит охватить более 67 млн пользователей. Проект ориентирован на простое объяснение экономических процессов — от изменений ключевой ставки до влияния мировых событий.

«Для News Media Holding это партнерство — часть системной стратегии по сегментации нашего медиабизнеса. Мы последовательно развиваем отдельные вертикали под разные интересы аудитории, и запуск Mash Money в Дзене — логичный шаг в этом направлении», — рассказал Максим Иксанов.

По его словам, размещение на главной странице создаст для бренда отдельную точку входа и новые рекламные возможности.

Александр Толокольников отметил, что экономика входит в топ-5 самых востребованных тем на платформе.

«Соглашение с News Media Holding по совместному развитию Mash Money позволит нам закрыть эту потребность аудитории», — сообщил он.

