Три новых электробусных маршрута запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили три новых электробуса на маршруты 78, 272 и с675

Власти Москвы активно развивают городской наземный общественный транспорт. С 2018 года введение современных электробусов отечественного производства повышает уровень комфорта для пассажиров. По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на маршруты 78, 272 и с675 вышли три новых электробуса.

Ликсутов подчеркнул, что благодаря новым электробусам поездки жителей сразу шести районов до метрополитена, МЦК и аэропорта «Внуково» стали более комфортными.

Как сообщил, что экологичный транспорт вышел на маршруты 78, 272 и с675 в 3 округах столицы. Новые маршруты сделали комфортнее поездки жителей 6 районов до станций метро, МЦК и аэропорта Внуково.

Электробус 78 следует маршрутом от Дворца спорта «Сокольники» до площади Земляной Вал. На 272 электробусе можно проехать по маршруту метро «Саларьево» — Насосная улица. Электробус с675 следует от метро «Сокольники» до МЦК Белокаменная.

«Развитие сети электробусных маршрутов — одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин. 3 маршрута в ВАО, ЦАО и ТиНАО по будням теперь обслуживают 9 экологичных машин российского производства. Впервые инновационная техника поехала в Богородском. Всего в столице уже более 2 350 электробусов», — добавил Ликсутов.

Как развивался экологичный транспорт в Москве

В России именно Москва стала первопроходцем в создании современных парков для электробусов. На территории Новой Москвы в 2022 году был открыт парк «Красная Пахра» — первый в стране и самый большой в Европе комплекс для экологичного транспорта. Электробусы начали обслуживать маршруты в ТиНАО. Через год появился парк «Митино» на северо-западе столицы, что позволило электробусам курсировать по 20 районам Москвы и двум городам Подмосковья. В конце 2023 года на востоке мегаполиса начал функционировать третий инновационный парк «Салтыковка». В настоящее время Мосгортранс обслуживает электробусы на 12 различных площадках.

Об автопарке

В настоящее время городские маршруты Москвы обслуживаются более чем 2350 электробусами. Компании-производители, согласно контрактам жизненного цикла, берут на себя ответственность за техническое состояние этих транспортных средств на протяжении 15 лет после их передачи в парки Мосгортранса.

В 2025 году столица приняла более 800 инновационных машин с электрической тягой, что позволило запустить более 70 новых электробусных маршрутов. С расширением зарядной инфраструктуры и поступлением дополнительной техники количество таких маршрутов продолжит увеличиваться. Согласно прогнозам, к 2035 году электробусы составят практически весь автопарк Мосгортранса.

Пассажиры электробуса перемещаются с полным комфортом благодаря современному оснащению салонов. Приятная температура поддерживается с помощью установленной системы климат-контроля. Актуальная информация о предстоящих остановках транслируется на специальных медиаэкранах. Для удобства пользователей предусмотрены порты USB и Type-C, позволяющие заряжать мобильные устройства во время поездки.