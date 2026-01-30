Три маршрута общественного транспорта проверили на соблюдение расписания в Солнечногорске

30 января в Солнечногорске провели мониторинг соблюдения графиков движения общественного транспорта. Сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации муниципалитета проверили маршруты № 2, 4 и 5, следующие от автостанции до больничного комплекса, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время рейда на остановке «Налоговая» зафиксировали задержки рейсов на 30–40 минут, причиной которых стал дорожный затор на Ленинградском шоссе в районе СЭМЗ. Кроме того, в ходе проверки выявили отсутствие актуального расписания на остановке, а также неисправность системы отопления в автобусе на маршруте № 5.

Стоит отметить, что по информации от министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в связи с обильным снегопадом некоторые автобусные маршруты в Подмосковье работают по фактическому расписанию.

«По всем выявленным проблемам, включая отсутствие таблички с расписанием и неработающее отопление в автобусе, направили обращение в адрес перевозчика „Мострансавто“. Будем держать эти вопросы на контроле», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Сообщить о нарушениях в работе общественного транспорта жители могут, обратившись на Горячую линии главы округа: 8 (800) 201-67-47, а также через региональный портал «Добродел»: https://dobrodel.mosreg.ru.