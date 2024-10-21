Третью по счету дорогу к участкам многодетных семей начали делать в Подольске

В Подольске по поручению главы городского округа Григория Артамонова в рамках капитального ремонта делают песчаное основание на подъездной автомобильной дороге Сергеевка — Леспроект — СНТ «Флора». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новая асфальтированная дорога соединит дома и участки с основной дорогой. С ее помощью жителям станет удобнее выезжать из частного сектора на работу и отвозить детей в детсады и школы.

Новое асфальтобетонное покрытие к участкам многодетных семей ранее появилось в Большом Брянцево и Гривно. Там уложили асфальт благодаря софинансированию из бюджета Московской области.

Также при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева текущий ремонт проводят еще по 14 локациям. Часть адресов выбрали сами жители через портал «Добродел». Ремонт дорог проходит в том числе и благодаря муниципальным программам. Профильные специалисты администрации продолжают формировать план работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.