В Британии заявили, что Украину ждет горькая потеря
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Киевская власть будет вынуждена пойти на территориальные уступки для завершения российско-украинского конфликта в следующем году, сообщает РИА Новости.
«Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории», — пишет британское издание Telegraph.
В статье отметили, что украинцы все чаще сами говорят о территориальных уступках ради прекращения огня, так как у Киева незначительные шансы для возвращения земель с помощью силы.
Из материала следует, что утрата территорий на востоке и юге стала бы горькой для Украины, но обеспечила бы стране мир и подлинную независимость.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что деньги и боеприпасы из США, переданные Киеву, оказываются далеко не только на фронте.