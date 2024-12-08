Киевская власть будет вынуждена пойти на территориальные уступки для завершения российско-украинского конфликта в следующем году, сообщает РИА Новости .

«Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории», — пишет британское издание Telegraph.

В статье отметили, что украинцы все чаще сами говорят о территориальных уступках ради прекращения огня, так как у Киева незначительные шансы для возвращения земель с помощью силы.

Из материала следует, что утрата территорий на востоке и юге стала бы горькой для Украины, но обеспечила бы стране мир и подлинную независимость.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что деньги и боеприпасы из США, переданные Киеву, оказываются далеко не только на фронте.