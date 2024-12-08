Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области

«Прибыл в город Льгов, здесь ночью в результате атаки украинских нацистов, пострадало несколько домов», — сказал Хинштейн видео с места ЧП, размещенном в его Telegram-канале.

По его словам, в домах выбиты стекла. Жители написали об этом врио губернатора в личные обращения.

Хинштейн подчеркнул, что прибыл поддержать жителей и разобраться, как реализуется в регионе система, выстроенная властью по реагированию на ЧП и устранению повреждений.

Он добавил, что в Курской области следует перестроить систему помощи, чтобы оказывать ее незамедлительно, так как пришла холодная погода. Врио главы региона уточнил, что связался с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, чтобы оперативно решить вопросы.

Ранее пресс-служба Минобороны заявила, что за ночь над Курской областью были сбиты 12 украинских дронов.