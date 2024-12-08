«Я же памятник»: актрисе Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет

В воскресенье известной актрисе Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. О сцене девочка мечтала с детства, сообщает «Вечерняя Москва».

Один из глянцевых журналов в 85-летий юбилей артистки написал: «Если на что и стоит посмотреть в Санкт-Петербурге, так это на Алису Бруновну». Ее внук обратил внимание, что журналисты использовали слова «на что».

«Ну да, я же памятник», — прокомментировала Фрейндлих.

Она родилась в Ленинграде и помнит блокаду и выдачу пайки хлеба, как воровали морковь в огородах и угощали пленных, не думая, что эти замерзающие люди — враги.

Она училась у профессора Бориса Зона. Будучи студенткой, она снялась в мелодраме «Неоконченная повесть» и драме «Таланты и поклонники». Позднее Фрейндлих дебютировала на сцене Театра имени Комиссаржевской.

Поворотной точкой в карьере и жизни актрисы стало знакомство с худруком Театра имени Ленсовета Игорем Владимировым. Он, несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, стал ее мужем. Также он смог постичь специфику таланта Фрейндлих, она начала играть разнообразные роли. Она называет Владимирова настоящим учителе в искусстве и верным другом. Но через некоторое время супруги разошлись.

В 1983 году Фрейндлих поступила в Большой драматический театр к Георгию Товстоногову. Она и сейчас является ведущей актрисой на сцене.

Она известна зрителям по фильмам «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д’Артаньян и три мушкетера» и многим другим.