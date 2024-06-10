Третий разъезд перевели на цифровое управление на участке Дмитров — Савелово

Разъезд в районе остановочного пункта Лебзино, расположенного на перегоне Талдом — Савелово Савеловского направления МЖД перевели на отечественную микропроцессорную систему управления движением из центра. Это позволит повысить надежность и стабильность перевозок в условиях перспективного роста грузоперевозок на данном участке. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Реконструкция железнодорожной инфраструктуры на однопутном участке Дмитров — Савелово ведется в рамках масштабного проекта по увеличению грузопотоков в направлении портов северо-запада. Новая путевая инфраструктура в границах МЖД позволит увеличить пропускную способность линии почти в 4 раза, до 27 поездов в сутки.

Также в рамках проекта ведется модернизация пассажирской инфраструктуры. На остановочных пунктах Орудьево, Власово и Лебзино будет возведено по две платформы с погодными модулями. Для безопасного перехода через железную дорогу оборудуют одноуровневые пешеходные переходы с резинокордовым покрытием, световой и звуковой сигнализацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.