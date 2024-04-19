Трассу М-11 в Тверской и Новгородской областях заметает снегом

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Водителей просят не выезжать на трассу М-11 из-за сильного снегопада

Трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург заносит снегом в Новгородской и Тверской областях. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает SHOT.

Из-за метели на дорогах возникла плохая видимость, машины заносит. Некоторые водители успели переобуть авто на летнюю резину.

Сейчас непогода движется к столице. В городе прогнозируют ветер с порывами до 23 м/с.

Ранее МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде. В столице ожидаются ливни с грозами и сильный ветер. Жителей призывают проявить особую осторожность.