Трассу М-11 в Тверской и Новгородской областях заметает снегом
Водителей просят не выезжать на трассу М-11 из-за сильного снегопада
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Трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург заносит снегом в Новгородской и Тверской областях. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщает SHOT.
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