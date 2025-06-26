сегодня в 18:05

Трассу «Кемерово — Новокузнецк» закрыли после ДТП с грузовиками

В кузбасской ГИБДД сообщили о временном закрытии движения на трассе «Кемерово — Новокузнецк». Об этом сообщает Сiбдепо .

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте дорожно-транспортного происшествия временно ограничено движение транспорта на 66 км автодороги „Кемерово-Новокузнецк“ по направлению в сторону города Кемерово», — пояснили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Объезд организован по маршруту «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга».

Водителей просят учитывать это при планировании пути. Накануне в Кемерове произошло масштабное ДТП с участием 27 машин.