Транспортную карту с эксклюзивным дизайном предлагают приобрести мытищинцам

Мострансавто при поддержке подмосковного Минтранса выпустило лимитированную серию транспортных карт «Стрелка» с эксклюзивным дизайном «Зима в Подмосковье». Хорошо узнаваемый в регионе бренд посвящен одноименному туристическому проекту правительства Московской области. Нынешней зимой курсируют 60 брендированных автобусов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Тематические карты можно будет приобрести на автовокзалах, автостанциях Мострансавто в начале 2025 года. Стоимость «Стрелки» — 80 рублей. Если пассажир планирует использовать ее для оплаты проезда, а не в качестве сувенира, то для совершения первой поездки нужно пополнить баланс карты. Тираж карт — 1 тысяча экземпляров. Таким образом, проект «Зима в Подмосковье» становится важным элементом развития инфраструктуры региона и способствует повышению его туристической привлекательности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.