Транспортная доступность 100 населенных пунктов Подмосковья улучшилась в 2024 г

За прошлый год в Московской области стала лучше транспортная доступность 100 населенных пунктов, их обеспечили дополнительными транспортными связями, сообщил зампред правительства Подмосковья Алексей Гержик, выступая на открытой трибуне Мособлдумы «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

«В 2024 году мы установили 22 новых маршрута, для удобства жителей изменили схемы движения 138 маршрутов, закрыли 106 неэффективных, оптимизировали 92 и скорректировали расписание на 506 маршрутах», — сказал Гержик.

По его словам, за семь лет работы из региона полностью исчезли нелегальные перевозчики и заметно вырос уровень качества обслуживания пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе власти постоянно увеличивают количество единиц общественного транспорта там, где есть особая загрузка.

«Понимаем свою ответственность и стараемся с этим справиться. Уверен, что в ближайшее время каждый, кто пользуется общественным транспортом, почувствует перемены», — сказал глава области.