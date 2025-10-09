Серьезные проблемы с изношенностью транспортной и коммунальной инфраструктуры в России требуют немедленного решения. Такое мнение выразил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, предложив вернуться к советским методам в этом вопросе, сообщает «Бриф24» .

По словам депутата, особенно тревожная ситуация сложилась в речном флоте. В Амурском бассейне средний возраст судов достигает 46 лет, а объем перевозимых грузов по реке Амур сократился в 15 раз по сравнению с советским периодом.

Афонин считает, что нынешнее состояние важнейших хозяйственных отраслей указывает на системный кризис в стране. Для исправления ситуации представитель КПРФ предлагает обратиться к опыту Советского Союза.

Депутат отметил, что коммунальные сети Ростовской области находятся в критическом состоянии с износом 70-80%, что делает их эксплуатацию опасной без серьезной модернизации. В качестве решения существующих проблем Юрий Афонин рекомендовал вернуться к методам развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, применявшимся в советское время.

