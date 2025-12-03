Трагедия на МЦД-4: помощник машиниста погиб от удара током под электричкой

сегодня в 17:40

Движение на МЦД-4 парализовано из-за гибели сотрудника от удара током

На столичной железнодорожной станции Переделкино случилось смертельное происшествие: железнодорожник погиб при попытке устранить неисправность в электричке. По предварительным данным, причиной трагедии стал сломавшийся состав на маршруте МЦД-4, сообщает «МК: срочные новости» .

После инцидента сотрудник (предположительно, помощник машиниста) спустился под вагон, чтобы определить характер поломки. В этот момент он получил сильный удар электрическим током.

Несмотря на экстренные меры, спасти пострадавшего не удалось.

В связи с ЧП движение электропоездов на четвертом диаметре оказалось сильно затруднено. Пассажиров просят учитывать задержки и пользоваться альтернативными маршрутами.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы и следователи.

