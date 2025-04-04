Традиционный субботник пройдет на железных дорогах РФ 12 апреля

По сложившейся традиции железнодорожники по всей стране выйдут на субботник 12 апреля. С такой инициативой вновь выступили работники локомотивного депо Москва-Сортировочная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Именно в этот день 106 лет назад железнодорожники депо Москва-Сортировочная впервые в стране безвозмездно за одну ночь отремонтировали три паровоза, которые позже отправились на фронт. Их инициатива получила самую высокую оценку от правительства, закрепив за первым субботником название «Великий почин».

С тех пор субботники стали важной традицией для работников железнодорожного транспорта. Ежегодно на них выходят все, кто не занят в этот день в основном производственном процессе, а также ветераны отрасли. Они благоустраивают территории и полосу отвода вблизи железнодорожных путей, высаживают деревья, проводят уборку рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей.

В этом году субботник посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.