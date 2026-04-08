Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus LBX

Патент на кроссовер Lexus LBX в РФ действует до февраля 2035 года

Заявку в начале февраля 2025 года подал головной офис компании в Токио. Товарный знак LBX зарегистрирован по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг, который охватывает транспортные средства, включая кроссоверы и полноприводные внедорожники, а также их комплектующие. Срок действия патента — до февраля 2035 года.

Toyota свернула производство в России в 2022 году. На рынке компанию представляет ООО «Тойота Мотор». С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз — с 332 млрд до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года чистая прибыль составила 2,5 млрд рублей.

Ранее компания также зарегистрировала в России товарные знаки Corolla, Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso, а также бренд Lexus — в 2026 году, следует из данных Роспатента.

