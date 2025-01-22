Толпа пассажиров пытается выйти с платформы на Ленинградском вокзале Москвы

На Ленинградском вокзале Москвы наблюдается столпотворение, там сейчас очень много людей пытаются выйти через турникеты на улицу, сообщает Telegram-канал «Вся Московья» .

На видео от очевидцев показано, как люди медленно движутся в сторону выхода.

Ранее на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги был сбой по техническим причинам. Поезда следовали с опозданием не более 1 часа.

В 06:36 среды все неполадки на ж/д были устранены. Тогда поезда курсировали с отклонением от графика.