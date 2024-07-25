Тюменцев хотят посадить на монорельс или фуникулер к 2040 году

сегодня в 15:35

В Тюмени может появиться канатная дорога из-за роста количества пассажиров

Власти Тюмени задумались о запуске нового вида общественного транспорта — внеуличного. Речь идет о монорельсе, канатной дороге и фуникулере, сообщает АБН24 со ссылкой на программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2040 годы.

Ожидается, что к 2031 году в регионе вырастет количество пассажиров. По этой причине в городе хотят предусмотреть комфортные и быстрые перевозки людей к 2040 году.

Представители местной администрации отметили, что после 2031 года будет рассмотрена возможность возведения линий протяженностью более 50 километров.

В мэрии уточнили, что при выборе конкретного вида транспорта власти станут опираться на детальный технико-экономический анализ.

Администрация Тюмени добавила, геологические особенности грунта не позволяют построить метро на территории региона.