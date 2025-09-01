Тюмень внедряет передовые решения в общественном транспорте и дорожной инфраструктуре

В Тюмени в 2024 году перевезли 132 млн пассажиров на 900 автобусах, внедрили единую транспортную карту для десяти регионов и инвестировали в развитие дорожной инфраструктуры, сообщает RuNews24.ru .

Тюмень стала одним из лидеров по развитию общественного транспорта в России. В 2024 году по городу курсируют около 900 автобусов, которые обслуживают основные и отдаленные районы. За год они перевезли 132 миллиона пассажиров. Для новых микрорайонов и садоводческих товариществ открываются дополнительные маршруты, что обеспечивает доступность транспорта для жителей.

Особое внимание уделяется качеству перевозок. В автобусах установлены USB-разъемы, климат-контроль и низкопольные входы для маломобильных граждан. Водители отмечают, что стараются создавать комфортную атмосферу для пассажиров.

«Пассажиры приходят разные — кто-то с радостью, кто-то с горем, кто-то с плохим настроением. Но потихоньку настроение выравнивается, и люди уходят с хорошим настроением. Нравится видеть, как растет город, как люди изменяются», — рассказал водитель с 13-летним стажем.

Тюменская транспортная карта теперь действует в десяти регионах России, включая Нижний Новгород, Омск, Екатеринбург и Самару. Это стало возможным благодаря внедрению единой платежной системы и развитию цифровых сервисов. Более пяти тысяч виртуальных карт уже выпущено для жителей города. Кроме того, на некоторых маршрутах доступна оплата через QR-коды с помощью системы быстрых платежей.

В 2025 году на развитие транспортной инфраструктуры региона выделено 3,8 млрд рублей. В Тюмени построят четыре новых дороги общей протяженностью почти 8 км, особое внимание уделяется жилым районам с индивидуальной застройкой. Начаты подготовительные работы по строительству Южного обхода города стоимостью 25 млрд рублей, который разгрузит центр от транзитного транспорта.

Комплексный подход, технологические инновации и забота о комфорте пассажиров сделали тюменскую модель общественного транспорта примером для других российских городов.