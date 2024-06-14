Теплоход «Октябрьская революция» дал течь на Волге, его пришлось отбуксировать

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В Нижегородской области теплоход врезался в грунт и пробил корпус

На реке Волга пассажирский теплоход «Октябрьская революция» врезался в грунт, когда пытался осуществить расхождение с теплоходом «Иван Бунин». В результате у первого судна оказался пробит корпус, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

Происшествие случилось днем 14 июня в окрестностях города Балахны Нижегородской области. После аварии у «Октябрьской революции» появилась пробоина в обшивке корпуса. В результате случившегося никто не пострадал, заявили в надзорном ведомстве.

«Октябрьская революция» плыла из Москвы в Астрахань. После аварии теплоход отбуксировали на ремонт к причалу Сормовской нефтебазы в Нижнем Новгороде.