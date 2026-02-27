Tenet, Haval, Sollers и «Волгу» допустили до официальной работы в такси в России

Автомобили Tenet, Sollers, Haval и новая «Волга» попали в список машин, которые разрешены для работы в такси. Минтранс РФ отправил в правительство обновленный список моделей, документ начнет работать с 1 марта, сообщает Mash .

Из кроссоверов работать в такси разрешат на Haval Jolion, F7X, F7. Еще допустят седаны S-класса от Tenet и пассажирские бусы SF1, SP7 от Sollers.

Также использовать в такси можно будет новую «Волгу». Ее начнут изготавливать в апреле 2026 года.

Реестр обновили после критики со стороны участников рынка. В первой версии не были включены машины с высокой степенью локализации. В документе указали только Lada Vesta, Granta, Largus, Aura, Niva, «Москвич» 3, 3е, 6, 8, а также Voyah и Evolute. Теперь в документе появятся две российские и китайские марки.

