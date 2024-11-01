Телетрапы перестали работать: кемеровчане замерзают в аэропорту

Пассажиры аэропорта Кемерово имени А. А. Леонова рассказали о том, что при посадке и высадке из самолетов отсутствуют телетрапы. Это создает проблему, так как людям приходится мерзнуть на улице в ожидании автобуса, который должен доставить их к самолету или вернуть обратно, сообщает «Сiбдепо» .

«Перестали работать телетрапы. Людей на морозе в автобус пересаживают», — поделился один из пассажиров.

Проблемы с посадкой на самолет существуют уже не первый день. Так, еще в середине октября пассажиры вынуждены были садиться на борт без использования телетрапов. Другая пассажирка рассказала, что они улетали 12 октября, и уже тогда телетрапы не функционировали. Людей в очень холодную и ветреную погоду перевозили автобусами, затем они поднимались по обычному трапу. При скорости ветра 23 метра в секунду и температуре -4 градуса это было еще то удовольствие, пожаловалась девушка. Ей казалось, что обычный трап даже немного скрипел на ветру.

Она сообщила, что, когда она прилетела в Кемерово 20 октября, ей было очень холодно в автобусе, который вез прибывших до аэропорта, что в итоге привело к сильной простуде. В то же время, в пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о возникшей проблеме.

По их словам, телетрапы в данный момент не функционируют из-за проведения ремонта бетонного покрытия. Однако они уточнили, что, начиная с завтрашнего дня, они снова будут использоваться.