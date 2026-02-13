Техника круглосуточно вывозит снег с дорог Подмосковья

Спецтехника в круглосуточном режиме очищает дороги Подмосковья от снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Дорожные рабочие рассказали, как и какими средствами производится очистка дорог.

«Чистим дороги плужными средствами и просыпаем песко-соляной смесью. Техника по вывозке снега работает круглосуточно. Вывозка снега производится и днем, и ночью. Дороги чистятся не только тракторами и комбинированными машинами, но и роторами», — сказал дежурный ночной смены «Сергиево-Посадского ДРСУ» Аветик Овсепян.

Дороги очищаются полностью, по всей ширине.

«Дорога очищается от снега. Формируются кучи, которые потом погружаются в самосвал и вывозятся на снежный полигон. Дорога очищается полностью, по всей ширине, включая тротуары», — отметил гендиректор подрядной организации ООО «Аспект» из Коломны Дмитрий Шарков.

Алексей Зайцев, начальник участка ГБУ МО «Мосавтодор» в Наро-Фоминском городском округе, рассказал о первоочередном маршруте спецтехники.

«У нас выходит на очистку и последующую обработку 8 КДМ. Сейчас будет у нас первоочередная очистка — это улица Погодина, подъезд к микрорайону Южный, далее — улица Московская, автодорога Кубинка — Наро-Фоминск, улица Володарского, а потом расходятся по направлениям», — сказал Зайцев.

Он добавил, что проезжую часть очищают, а затем обрабатывают ее песко-соляной смесью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.