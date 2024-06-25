Татьяна Витушева: в Истре построят и отремонтируют 1,5 км тротуаров

Ежегодно в городском округе Истра проводят масштабную работу по строительству и ремонту тротуаров в рамках региональной программы «Пешком». Каждый такой адрес, каждый такой тротуар — это прямой наказ жителей, пожелание и обращение, фиксируемое и реализуемое администрацией вот уже 4-й год согласно планам, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

В 2021 году в округе построили и отремонтировали 19 тротуаров общей протяженностью 1,5 км, в 2022 — 28 тротуаров протяженностью 2,8 км, а в 2023 — 33 тротуара протяженностью 2,7 км.

«Текущий год также не стал исключением, а план программы „Пешком“ на конец июня в муниципалитете уже успешно реализован: это 13 адресов и почти 1,5 км новых и обустроенных тротуаров», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Пешеходные дорожки появились в поселке Глебовский, на улице Микрорайон и улице Октябрьской, в Талицах — здесь были обустроены подходы к платформе «Миитовская». В селе Павловское проложен тротуар к местному ДК, а в Онуфриево — сразу три тротуара возле ДК. В Дедовске обустройство дорожек было произведено на улице Энергетиков, улицах Красной и Советской, а в Истре — на улицах Босова и Юбилейная.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.