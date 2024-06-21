Татьяна Витушева: Истра вошла в пятерку лидеров Подмосковья по ремонту автодорог

В текущем году городской округ Истра вошел в Топ-5 муниципальных образований Московской области по объему ремонта автомобильных дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

Глава городского округа Татьяна Витушеваотметила, что в этом направлении в муниципалитете уже четвертый год подряд амбициозные планы реализуются на благо жителей.

В 2021 году в округе было отремонтировано 66 участков протяженностью 65 км, в 2022 году — 54 участка протяженностью 40 км, а в 2023 году — 58 участков протяженностью 66 км.

«С 2022 года городской округ Истра стал еще и одним из первых муниципалитетов, в котором теперь при ремонте дорог применяется новый тип асфальтобетонной смеси, производимый по новым стандартам качества, с учетом климатических условий и транспортной нагрузки. А потому дороги, как заверяют производители, будут еще крепче», — отметила Татьяна Витушева.

По состоянию на 21 июня уже окончен ремонт 18 муниципальных и региональных участков — в Истре, Дедовске, Никулино, Ивановском, Рубцово, Павловском, Трусово и Синево.

Качество укладки асфальта проверила экспертная организация, которая взяла пробы асфальта. Осталось нанести разметку — но эту работу подрядчики планируют провести до конца июля.

В работе остаются еще 21 участок, из них 8 региональных и 13 муниципальных: 5 в Дедовске, 2 в Истре, 2 в Рождествено, 1 в Никулино, 1 в Борисково, 1 в Красновидово и 1 в Глебовском.

Все ремонтные работы планируют завершить до конца III квартала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.