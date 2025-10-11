Таможня во Владивостоке перегружена привезенными перед ростом утильсбора авто

Таможня во Владивостоке в Приморском крае перегружена привезенными из Южной Кореи, КНР и Японии автомобилями. Все эти машины россияне массово приобретали из-за границы, чтобы успеть до повышения утильсбора, который произойдет с 1 ноября, сообщает Baza .

ППерекупы, занимающиеся пригоном авто из-за рубежа в Россию, не рекомендуют клиентам делать новые заказы. Рынок заграницей пуст. Пробки, скопившиеся на таможне и пароме, очень большие. Соответственно, шанс успеть все сделать до 1 ноября крайне низкий.

На таможне во Владивостоке подтверждают, что спрос на ввоз авто действительно значительно увеличился. Однако значительные очереди отсутствуют. Органы власти выполняют работу в обычном режиме.

По данным Baza, парковки и стоянки Владивостока забиты автомобилями. Загруженные паромы передвигаются по несколько раз в сутки. Также они длительное время ожидают, когда их разгрузят.

Так, корабль «Ангара», рассчитанный на 500 автомобилей, находится в очереди с прошлых выходных. Неподалеку от него стоит другое судно на 1,2 тыс. мест. Оно тоже ожидает разгрузки.

На опубликованных фото изображены сотни автомобилей, которыми заставили парковку.

