Таинственный рейс: что случилось с исчезнувшим самолетом Malaysia Airlines

Пропавший 11 лет назад борт могли угнать или он потерпел крушение

Британская компания Ocean Infinity начала очередную операция по поиску пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777-200 компании Malaysia Airlines, который исчез с радаров через 40 минут после взлета, а судьба 239 пассажиров и членов экипажа до сих пор неизвестна, сообщает «Вечерняя Москва».

Рейс MH370 вылетел 8 марта 2014 года в 00:42 по малазийскому времени из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 227 пассажиров из 14 стран, в том числе пятеро малолетних детей. По данным следствия, среди пассажиров было двое иранцев, которые нелегально проникли на борт, купив билеты по чужим удостоверениям личности.

В 01:19 самолет достиг границы зоны контроля управления воздушным движением Малайзии и начал выход в воздушное пространство Вьетнама. В этот момент один из пилотов принял указание авиадиспетчера о переходе на новую радиочастоту Хошимина и попрощался, а через несколько минут на борту отключились транспондеры, передающие данные о его местоположении.

Как выяснилось в ходе расследования, после этого он находился в воздухе еще семь часов. После исчезновения с радаров он отклонился от своего маршрута на Пекин и полетел в обратном направлении — на Малайзию, а в 02:22 ушел в «слепую зону», которая не контролировалась военными радарами.

Первая поисковая операция длилась с 8 марта по 28 апреля 2014 года, впоследствии проводилось еще несколько поисковых миссий.

По официальной версии правительства Малайзии, самолет разбился в южной части Индийского океана, а все пассажиры и экипаж погибли. Однако тела погибших так и не были обнаружены. Возможные обломки самолета находили в течение нескольких лет, однако точную картину происшествия так и не смогли восстановить.

«Еще в 2015 году все 239 человек, находившиеся на борту MH370, были признаны погибшими вследствие „несчастного случая“. При этом их судьба остается неизвестной», — отмечается в сообщении.

За более чем 10 лет с момента исчезновения рассматривалось множество официальных и неофициальных версий произошедшего, включая угон, захват террористами, поглощение черной дырой и даже встречу с инопланетянами.

Правоохранители рассматривали в том числе версию теракта, однако официально она не подтвердилась. Следствие посчитало подозрительным поведение диспетчеров, которые начали выяснять причины исчезновения самолета с радаров лишь спустя 20 минут вместо предписанных регламентом пяти.

Основная официальная версия — угон воздушного судна неустановленными лицами по неизвестным мотивам.

Одна из неофициальных — самоубийство командира экипажа. Воздушным судном командовал опытный пилот Захари Ахмад Шах, который работал в авиакомпании 33 года. Следствие обнаружило в его доме самодельный симулятор полетов, на котором он якобы построил похожий маршрут, а затем удалил данные.