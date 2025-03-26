Свыше 600 вещей оставили в автобусах «Мострансавто» и на автовокзалах в 2025 году

С начала года в автобусах, на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» пассажиры оставили свыше 600 личных вещей. Самыми распространенными находками, вне зависимости от времени года, остаются банковские, транспортные и социальные карты. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Среди необычных предметов, забытых в транспортных средствах и на объектах инфраструктуры в марте, — садовый гном, мультиварка, живой кактус, бубен.

«Мострансавто» обслуживает свыше 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работают более 5 000 автобусов. Если пассажир обнаружил, что забыл вещь, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время, маршрут и кратко описать потерянный предмет. При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей. Найденные предметы хранятся на складе в течение шести месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются.

При обнаружении бесхозного предмета пассажиру необходимо сообщить о находке водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. У работников предприятия есть четкие инструкции относительно действий в подобных ситуациях.

Кроме того, «Мострансавто» просит быть внимательными, не оставлять личные вещи и следить за своим багажом во время поездок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.