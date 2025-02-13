Свыше 60 км ограждений установят на региональных дорогах Подмосковья

В 2025 году в Московской области планируется установить более 60 км тросовых и металлических барьерных ограждений, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Это позволит повысить безопасность на прямых участках региональных дорог и снизить вероятность ДТП — работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В этом сезоне больше 160 участков региональных дорог Подмосковья, в том числе шоссе с интенсивным движением, обустроим ограждениями разного типа. На 30 участках смонтируют 30 км тросовых ограждений, чтобы разделить потоки, а больше 130 участков оборудуют 30 км металлических барьерных ограждений — по краю дорог для предупреждения ДТП и в местах концентрации дорожных аварий. Работы планируется проводить в весенне-летний период», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Алексей Гержик.

Новые металлические барьерные ограждения появятся на ряде дорог, в том числе на Фряновском шоссе в Щелкове, Дзержинском, Егорьевском и Лыткаринском шоссе в Люберцах, Наро-Фоминском шоссе в Наро-Фоминском округе, Ильинском шоссе в Одинцовском округе, Пироговском шоссе в Мытищах, а также Старосимферопольском шоссе в Серпухове.

Тросы обустроят на Волоколамском шоссе в Истре и Красногорске, Егорьевском шоссе в Люберцах, Каширском шоссе в Ленинском округе, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, Пятницком шоссе в Солнечногорске и на других дорогах.

В ведомстве напомнили, что в период с 2019 по 2024 год на региональных дорогах Подмосковья обустроили порядка 550 км тросовых и металлических барьерных ограждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.