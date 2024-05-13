Свыше 5,7 млн поездок совершили пассажиры в автобусах Подмосковья с 9 по 12 мая

Во вторые праздничные дни, с 9 по 12 мая, жители и гости Подмосковья совершили более 5,7 млн поездок в автобусах региона. Из них более 3,7 млн поездок пассажиры совершили в автобусах Мострансавто, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Отмечается, что в День Победы зафиксировано свыше 1,2 млн поездок, а самым популярным днем стало 10 мая — свыше 1,5 млн. Больше всего поездок совершили на маршруте № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)». Там зафиксировано более 43,5 тыс. транзакций. Второе и третье места заняли маршруты № 367 «Володарского — Москва (м. Домодедовская)» и № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)», ими воспользовались 43,3 тыс. и свыше 33,6 тыс. раз.

Всего за первые и вторые майские праздники жители и гости Подмосковья совершили порядка 17 млн поездок на регулярных автобусных маршрутах области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.