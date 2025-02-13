Свыше 400 знаков направления поворота установят на дорогах Солнечногорска

В Подмосковье на потенциально опасных участках региональных дорог устанавливают знаки направления поворота — шевроны. Наибольшее количество знаков в этом году появится на автомобильной дороге М-10 «Россия — Сенеж» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На шести участках специалисты «Мосавтодора» смонтируют 408 шевронов. Эти знаки информируют водителей о направлении поворота на отрезках дорог с плохой видимостью, где сложно увидеть изгиб трассы.

«Шевроны помогают сориентироваться в любое время суток на крутых поворотах. Госавтоинспекторы отмечают эффективность данных знаков. На участках, где они были установлены, фиксируют снижение числа дорожно-транспортных происшествий с выездом за пределы проезжей части», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Всего в 2025 году более 10 тысяч таких знаков установят на 485 региональных дорогах Подмосковья. Особое внимание уделят крутым виражам и поворотам с радиусом менее 30 метров.

Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.